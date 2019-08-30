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30 Ağustos 2019 - 10:39

ABD'den Lübnan merkezli bankaya 'Hizbullah' yaptırımı

ABD'den Lübnan merkezli bankaya 'Hizbullah' yaptırımı

ABD Hazine Bakanlığı, Lübnan merkezli Jammal Trust Bank'ı ve bağlı kuruluşlarını Hizbullah'a destek verdiği gerekçesiyle yaptırım listesine aldı.

ABD, Lübnan merkezli Jammal Trust Bank'ı ve bağlı kuruluşlarını Hizbullah'a destek verdiği gerekçesiyle yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD yönetimi, Jammal Trust Bank ve bağlı kuruluşlarına Hizbullah'ın finansman faaliyetlerine yardım ettikleri gerekçesiyle yaptırım uygulanmasına karar verdi.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da yaptığı açıklamada, söz konusu bankanın uzun süredir Hizbullah'ın finansal ve banka işlemlerinde payının olduğunu, bankanın eylemlerinin Lübnan mali sisteminin bütünlüğüne zarar verdiğini savundu.

Kaynak: AA

News Code 1880856
Azar MAHDAVAN

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