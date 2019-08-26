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26 Ağustos 2019 - 14:15

Trump'tan İran ile ilgili açıklama

Trump'tan İran ile ilgili açıklama

Fransa’da düzenlenen G7 Zirvesi’nin son gününde basının sorularına yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, İran’la ilgili olarak “Rejim değişikliği istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Trump, Biarritz kentinde düzenlenen G7 Zirvesi’nin son gününde basının sorularını yanıtladı. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in Biarritz ziyareti hakkında ve İran’a dair konuşan Trump, Zarif’in ziyaretine ‘saygı duyduğunu’ belirterek; Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kendisini bilgilendirdiğini ve onayını aldığını açıkladı. Öte yandan Trump, Zarif’le görüşmediğini ve görüşmek istemediğini iddia edip, bunu için daha erken olduğunu dile getirdi.

Ayrıca, Trump, İran’a uygulanan yaptırımlara dair yorum yapmazken, “Güçlü bir İran istiyoruz. Rejim değişikliği istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

News Code 1880776
Azar MAHDAVAN

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