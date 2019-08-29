  1. Dünya
  2. Amerika
29 Ağustos 2019 - 21:50

John Bolton:

Çin'in yeni ürettiği savaş uçağının tasarımı F-35'ten çalıntı

Çin'in yeni ürettiği savaş uçağının tasarımı F-35'ten çalıntı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Çin'in yeni ürettiği 5. nesil savaş uçağının tasarımının F-35'ten 'çalıntı' olduğunu iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Çin tarafından yeni üretilen beşinci nesil savaş uçağının dış görünüşünün 'şüphe uyandırdığını' söyledi.

Bolton, Çin'i F-35 planlarını çalmakla suçlayarak, "Çin'in beşinci nesil savaş uçağı F-35'e çok benziyor, çünkü o F-35, sadece çaldılar" dedi.

Bolton, bu durumun Çin'in on yıllardır fikri mülkiyet haklarını gasp etmesine bir örnek teşkil ettiğini iddia etti.

Bolton, şöyle konuştu:

"ABD ve Çin şu an ticaret açısından önemli farklılıklar yaşıyor. Bu sadece ABD ve Çin arasındaki ihracat ve ithalat dengesizliği ile ilgili değil."

Pekin iddialara henüz bir yanıt vermedi.

Kaynak: Star

News Code 1880849
Azar MAHDAVAN

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 5 + 8 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler