Zarif: Yemen'de askeri üstünlük askeri zafere yol açmaz

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden, Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine düzenlenen saldırıyla ilgili İran'ı suçlayan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’ya tepki gösterdi.
Azami baskıdan hezimete uğrayan Pompeo’nun azami yalana baş vurduğunu belirten Zarif, “ABD ve müşterileri, askeri üstünlüğün askeri zafere yol açacağı yanılgısı nedeniyle Yemen'de sıkışıp kalmıştır.” dedi.
Dışişleri Bakanı Zarif, “İran’ı suçlamakla felaket son bulamaz. Yemen'deki savaşı sonlandırmayı ve müzakere başlatmayı amaçlayan 15 Nisan’da sunduğumuz plan kabul edilirse bu kriz son bulabilir” açıklamasında bulundu.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan’daki iki petrol tesisine yapılan saldırı konusunda İran’ı suçlamıştı.
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