İran'ın hedefe nokta atışı yapan yeni İHA'sı tanıtıldı

İranlı uzmanların tasarım ve yapımını gerçekleştirdiği hedefe nokta atışı yapan “Kian” adlı İHA’sı bugün sabah saatlerinde İran Hava Savunma Komutanı Tuğgeneral Alirıza Sabahiferd’in katıldığı bir törende görücüye çıkarıldı.

Törende konuşan Tuğgeneral Sabahiferd, "Bu İnsansız Hava Aracı (İHA) keşif ve gözetleme görevi yapma ve uzun süre havada kalma kapasitesine sahiptir." dedi.

Söz konusu İHA'nın sınır ötesindeki hedeflere taarruz edebilme kabiliyetine sahip olduğunu anlatan Tuğgeneral Sabahiferd, “Bu gelişmiş İHA, yaklaşık bir yıl boyunca, İran Ordusu Genel Komutanının destğiyle genç uzmanlar tarafından tasarlanarak üretilmiştir.” diye konuştu.