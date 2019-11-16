Yerli yapım seyir füzelerinin menzili artıyor

Basın mensuplarına konuşan İran'ın Savunma Bakan Yardımcısı Tuğgeneral Kasım Takizade, seyir füzesi alanındaki yeni kazanımlara ilişkin açıklamada bulunarak, “Seyir füzelerinin menzili ve hassasiyetini artırma çalışması yeni bir dijital haritalama sistemiyle takip ediliyor.” dedi.

Tuğgeneral Takizade karadan karaya blistik füzeler alanındaki ilerlemelerle ilgili, “Karadan karaya balistik füzeleri hassas füze haline getirmeye çalışıyoruz. Bunun yanı sıra bu projelerin yapılmasında dünyanın en modern teknolojisini kullanıyoruz. Bu açıdan dünyanın en iyi beş ülkesi arasındayız.” açıklamasında bulundu.

Tuğgeneral Takizade ayrıca, "Quadcopter Drone'ları lazer silahla imha etme alanındaki deneyler tamamlandı. Bu yeni lazer silahın seri üretimi başladı." şeklinde konuştu.