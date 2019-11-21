İran: Hava sahası kırmızı çizgimizdir

İran Hava Kuvvetleri'nin "Velayet Semaları Savunucuları 98” başlığı altında düzenlendiği ortak savunma tatbikatıyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İran Hava Savunma Komutanı Tuğgeneral Alirıza Sabahiferd, bu tatbikatın Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı’na benzer bir alanda gerçekleştiğini söyledi.

Tuğgeneral Sabahiferd, söz konusu tatbikatın silahlı kuvvetlerin savaş hazırlığı ve gerçek muharebeye yakın bir koşulda kabiliyetinin arttırılmasının yanı sıra düşmanın herhangi bir olası hava tehdidini önlemek amacıyla yapıldığını belirtti.

Hava sahasının İran'ın kırmızı çizgisi olduğuna dikkati çeken Tuğgeneral Sabahiferd, "Düşmanlara ülkemizin hava sahasına girmemesini tavsiye ediyorum. Çünkü geçmişte de olduğu gibi bunun onlar için küçülmekten başka bir sonucu olmayacaktır" dedi.