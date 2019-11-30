İran Deniz Kuvvetleri'nin yeni kazanımları tanıtıldı

Bugün sabah saatlerinde İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzadi’nin katıldığı bir törende Deniz Kuvvetleri’nin yerli imkanlarla ürettiği 5 yeni kazanımı görücüye tanıtıldı.
Yeni tanıtılan ürünlerin listesi şöyle:
- Derinden etkileme kabiliyetine sahip Pelikan-2 İHA’sı.
- Düşmana ait savaş gemilerini ve denizaltılarını hedef alma kabiliyetine sahip 100 metreye kadar derine inebilen “Sedef-2” deniz mayını.
- Denizaltıların konumlarını tespit etme yeteneğine sahip “Suren” adlı yer konumlandırma sistemi.
-İki kanattan oluşarak 128 kg ağırlığına olan “Balaban” adlı uzun menzilli bomba.
- Denizden hedefleri vurabilecek kabiliyete sahip yerli füze “Cask-2” projesi
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