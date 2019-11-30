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30 Kasım 2019 - 14:32

İran Deniz Kuvvetleri'nin yeni kazanımları tanıtıldı

İran Deniz Kuvvetleri'nin yeni kazanımları tanıtıldı

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzadi’nin katıldığı bir törende Deniz Kuvvetleri’nin yerli imkanlarla ürettiği 5 yeni kazanımı görücüye tanıtıldı.

Bugün sabah saatlerinde İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzadi’nin katıldığı bir törende Deniz Kuvvetleri’nin yerli imkanlarla ürettiği 5 yeni kazanımı görücüye tanıtıldı.

Yeni tanıtılan ürünlerin listesi şöyle:

- Derinden etkileme kabiliyetine sahip Pelikan-2 İHA’sı.

- Düşmana ait savaş gemilerini ve denizaltılarını hedef alma kabiliyetine sahip 100 metreye kadar derine inebilen “Sedef-2” deniz mayını.

- Denizaltıların konumlarını tespit etme yeteneğine sahip “Suren” adlı yer konumlandırma sistemi.

-İki kanattan oluşarak 128 kg ağırlığına olan “Balaban” adlı uzun menzilli bomba.

- Denizden hedefleri vurabilecek kabiliyete sahip yerli füze “Cask-2” projesi

News Code 1882782
Ruya FEREYDUNI

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