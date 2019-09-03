Japonya ABD'nin deniz misyonuna katılmama kararını yineledi

Japon Yomiuri Şimbun gazetesi, Japonya’nın Hürmüz ve Bab'ül Mendep Boğazı konusunda bağımsız hareket etmek istediğini yazdı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Japonya Kabine İşleri Bakanı Yoshihide Suga, “Japon gemilerinin güvenliğini sağlamak için ne gibi önlemler alınabileceğini bilmek için farklı yönleri göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Petrol ticaretini güvence altına almanın yanı sıra Japonya'nın ABD ve İran ile olan ilişkileri de dikkate alması lazım.” dedi.

Japon yetkili, “Bunları ele alırken Orta Doğu'daki gerginliği yatıştırmak için diplomatik çabalarımızı sürdürmek istiyoruz.” ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, son günlerde gerçekleştirdiği Tokyo ziyaretinde Japonya'ya ABD'nin Hürmüz Boğazı için kurmaya çalıştığı uluslararası koalisyona katılmama çağrısı yapmıştı.