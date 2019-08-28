Hasan Ruhani ile Şinzo Abe New York’ta görüşecek

Japon basınına göre, Japonya Başbakanı Şinzo Abe BM 74. Genel Kurul Toplantısı sırasında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşecek.

BM 74. Genel Kurul Toplantısı, önümüzdeki 17-27 Eylül 2019 tarihleri arasında ABD'nin New York kentinde gerçekleştirilecektir.

BM 74'üncü Genel Kurul Başkanlığı'na, Nijeryalı diplomat Ticcani Muhammed Bande seçilmişti.

İran ile ABD arasında artan gerginliği yatıştırmak için iki ülke arasında ara buluculuk yapmayı teklif eden Japon Başbakan, 13 Haziran'da Tahran'a yaptığı tarihi bir ziyarette İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ile bir araya gelmişti.