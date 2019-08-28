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28 Ağustos 2019 - 11:29

Zarif Tokyo temaslarını değerlendirdi

Zarif Tokyo temaslarını değerlendirdi

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Tokyo temasları sonrası Japonca tweet atarak, Japonya ziyaretini değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Tokyo temasları sonrası Japonca tweet atarak, Japonya ziyaretini değerlendirdi.

Bakan Zarif'in paylaşımında, "Asya turu kapsamında Tokyo’da Japon Dışişleri Bakanı ile Başbakanı ile görüştüm. Burada gayet iyi olan ikili ilişkileri geliştirme, Fars Körfezi'ndeki gerilimleri azaltma ve İran halkının nükleer anlaşmadaki çıkarlarını koruma konusunda yapıcı görüşmeler yaptık. Bir sonraki plan diplomatik çalışmaları Malezya’da devam ettirmktir." ifadesine yer verildi.

Dışişleri Bakanı Zarif, Doğu Asya turu kapsamında bugün Malezya'ya doğru hareket edecek.

News Code 1880828
Muhammed BURHAN

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