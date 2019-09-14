Ukrayna'nın yeni Dışişleri Bakanı Bakü'ye gelecek

Ukrayna'nın yeni Dışişleri Bakanı Vadim Pristayko Azerbaycan'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi'ne katılmak üzere Bakü'ye gelecek.

Pristayko ziyaret sırasında Azerbaycan yetkilileri ile bir dizi resmi görüşmeler yapacak.

Azerbaycan'ın Ukrayna Büyükelçisi Azer Khudiyev 13 Eylül'de yeni Dışişleri Bakanı Vadim Pristayko ile bir araya gelmişti.

Azerbaycan basınına göre, Büyükelçi Azer Khudiyev bu görüşmede 25-26 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Bakü Zirvesi katılması için Pristayko'ya resmi bir davetiye sundu.