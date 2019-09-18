Yemen'in Suudi petrol tesislerine saldırısı düşmanlarına bir uyarıydı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün sabah saatlerinde düzenlenen bakanlar kurulu toplantısında yaptığı konuşmasında, Yemen halkına karşı yapılan cinayetlere atıfta bulunarak, “Düşmanlar bölgede yaktıkları ateşlere kimsenin karşılık vermesini istemiyor. Ancak Yemen halkı büyük ve uyanıklı bir millettir.” dedi.

Ruhani, Yemenlilerin düşmanlarını uyarmak için Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine saldırğını söyledi.

İran İslam Cumhuriyeti’nin hiçbir zaman bölgede çatışma isteğinde olmadığını belirten Ruhani, “Çatışmaları yaratan Yemen halkı değil, Suudi Arabistan, BAE, ABD, Bazı Avrupa ülkeleri ve Siyonist rejimdir” diye kaydetti.

Sözlerinin diğer kısmında ABD’lilerin hedeflerine azami baskı ile ulaşamayacaklarını belirten Ruhani ABD’li yetkililere seslenerek, “Azami baskı altında müzakere etmek mümkün değil. Eğer müzakere etmek istiyorsanız, İran’a karşı bütün baskıları durdurmalısınız” ifadelerini kullandı.

Ruhani konuya ilişkin olarak, “Hiçbir ülke azami baskı altında müzakere ve görüşmeden yana olmaz. ABD yönetimi gerçekten iyi niyetliyse ve pişman olmuşsa, gerçek tövbe için kendi dürüstlüklerini göstermeli ve büyük İran halkına yönelik baskıya son vermeli” diye konuştu.