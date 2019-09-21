Zarif: Suudiler bile temelsiz suçlamaya inanmıyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün sabahın erken saatlerinde resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Suudi hükümeti petrol tesislerine saldırı konusunda temelsiz bir şekilde İran'ı suçluyor. Fakat ilginç olan konu onların (telafi etmek için) Husilere saldırıp BM Ateşkesi'ni ihlal etmesidir.” dedi.

Bakan Zarif paylaşımında, “Suudilerin bile Aramco saldırısında İran'ın rolü olduğu yalanına inanmadıkları apaçık ortada.” ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi "Saudi Aramco"ya ait iki fabrikaya 14 Eylül'de yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan’daki Aramco petrol tesisini 10 adet SİHA ile vurduklarını açıklamıştı.