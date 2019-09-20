Dışişleri Bakanı Zarif New York'a gitti

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 74. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Toplantısı'na katılmak üzere bugün sabahın erken saatlerinde New York'a doğru hareket etti.

Zarif'in BM Genel Kurulu Toplantısı sırasında bazı ülkelerin üst düzey yetkilileri ve dışişleri bakanları ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Edinilen bilgilere göre, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de Pazartesi günü New York'a gidecek.

BM 74. Genel Kurul Toplantısı, önümüzdeki 17-27 Eylül 2019 tarihleri arasında ABD'nin New York kentinde gerçekleştirilecektir.