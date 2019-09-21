Zarif'ten ABD'nin son yaptırım kararına tepki

74. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Toplantısı'na katılmak üzere New York’ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Al Mayadeen kanalına verdiği özel röportajda ABD’nin İran Merkez Bankasını yeniden yaptırım listesine alınmasını kinayeli sözlerle eleştirdi.

Zarif, “ABD hükümeti yaptırım uygulamaya alışmış, öyle ki hiçbir şey bulmayınca aynı kurumları yeni isimlerle yaptırım listesine alıyor.” dedi.

ABD öncülüğündeki uluslararası deniz güvenliği koalisyonuna katılan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)’nin kararına tepki gösteren Zarif, “Yabancı güçlerin destek sağlaması hiçbir yararı yoktur ve komşu ülkelerle anlaşmaktan daha önemli birşey olamaz.” ifadesini kullandı.

Bunlara ilave olarak Dışişleri Bakanı Zarif, “İran'ın dayatılan (8 yıllık ) savaşta ve Suriye, Yemen ile Irak’ın son savaşlarda gösterdikleri gibi, her zaman milletler kazanıyor.” diye konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, dün akşam Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada İran Merkez Bankası'nın yaptırım listesine alındığını duyurmuştu.