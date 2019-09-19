Zarif, Iraklı mevkidaşı ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Iraklı mevkidaşi Muhammed Ali Hakim ile telefonda görüşerek, fikir alışverişinde bunudu.
Görüşmede tarafların bölgedeki son gelişmeleri ele aldığı belirtildi.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Iraklı mevkidaşi Muhammed Ali Hakim ile telefonda görüştü.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Iraklı mevkidaşi Muhammed Ali Hakim ile telefonda görüşerek, fikir alışverişinde bunudu.
Görüşmede tarafların bölgedeki son gelişmeleri ele aldığı belirtildi.
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