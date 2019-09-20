Petrol Orta Doğu'da savaş endişeleri ile yükseldi

Petrol fiyatları, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik saldırıların küresel petrol arzının yüzde 5 düşmesine neden olması ile oldukça hareketli geçen haftanın son gününde, Ortadoğu'da artan savaş tehidi ile yükseldi.

Suudi Arabistan'ın üretimi eski haline getirme çabalaları ve dünya petrol stoklarının yeterli olduğu yolundaki güvenceler, saldırıların ardından gerçekleşen daha önce görülmemiş fiyat artışlarının bir kısmının geri verilmesine neden olurken, fiyatlar halen bu hafta yüzde 8 yukarıda varil başına 65 dolar civarındaydı. ABD ve Suudi Arabistan, İran'a yönelik askeri misilleme tehdidi fiyatların yüksek kalmasına neden oluyor. İran Dışişleri Bakanı, kendilerine yönelik bir saldırının topyekün savaşa neden olacağı uyarısında bulundu.

Dünyanın en ünlü petrol üretim merkezi Ortadoğu'da artan istikrarsızlık petrol fiyatlarında risk priminin artmasına neden oldu ve fiyatlar Suudi Arabistan tesislerine geçen haftasonu düzenlenen saldırılar öncesi seviyelerinden 5 dolar kadar yukarıda. Öte yandan, Suudi Arabistan'ın, arz taahhütlerini karşılayabilmek için stoklarını kullanması ve olağan atıl kapasite tamponu olmaksızın faaliyet göstermesinin ardından, üretimini saldırı öncesi seviyelerine yükseltmesinin ne kadar süre alabileceğine ilişkin de endişeler var.

Singapur'da Vanda Insights'ın kurucusu ve CEO'su Vandana Hari, "Piyasa, Abqaiq rafinerisindeki hasarın boyutu dikkate alındığında, Suudi Arabistan'ın bu ay sonuna kadar tam kapasiteyle üretime geçileceğine ilişkin güvencesi şüphe ile karşılandı," dedi ve "ABD ve iran arasındaki söz düellosu piyasadaki tedirginliği artırıyor, ancak bölgede askeri çatışma riskini düşük görüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Kasım vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında 33 sent ya da yüzde 0.5 yükselerek Singapur saati ile 12:45'te varil başına 64.73 dolara çıktı. Kontrat bu hafta yüzde 7.5 ile Ocak ayından bu yana en büyük haftalık kazancına yöneldi.

Ekim vadeli Batı Teksas petrolü (WTI),Nymex piyasasında 49 sent ya da yüzde 0.8 yükselerek varil başına 58.62 dolara tırmandı. Kontrat bu hafta yüzde 6.9 yükselerek Haziran'dan bu yana en büyük yükselişini gerçekleştirmeye yöneldi. Küresel gösterge Brent petrolü, aynı vadeli WTI'a kıyasla 6 dolar primli işlem gördü.

Kaynak: Bloomberg