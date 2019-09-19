ABD, yaptırım uygulamakla İran vatandaşlarını hedef alıyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump’ın ABD Hazine Bakanı’na İran'a yönelik yaptırımları önemli ölçüde artırması için talimat verdiğine tepki göstererek, kişisel twitter hesabından şöyle bir yazı paylaştı:

“Donald Trump, ABD Hazine Bakanlığı'na verdiği talimatta İranlılara karşı yapılan ekonomik savaşı yoğunlaştırarark, İran'a karşı yaptırımların arttırılmasını istedi. Bu ABD’nin İran vatandaşları kasten hedef aldığını gösteriyor.”

Zarif’in paylaşımında ilaveten “Ekonomik terör, yasadışı ve insanlık dışıdır. Savaşa ve teröre son verin” ifadesine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamasında, Hazine Bakanı'na İran'a yönelik yaptırımları önemli ölçüde artırması için talimat verdiğini ifade etmişti.