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28 Eylül 2019 - 10:08

Zarif, Tacikistan, Küba ve Nikaragua dışişleri bakanları ile görüştü

Zarif, Tacikistan, Küba ve Nikaragua dışişleri bakanları ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, diplomatik görüşmelerinin devamında Tacikistan, Küba ve Nikaragua dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi.

BM 74. Genel Kurulu toplantısına katılmak üzere New York’a giden İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, farklı ülkelerin yetkilileriyle istişarede bulundu.

Zarif, bugün sabah saatlerinde Tacikistan, Küba ve Nikaragua dışişleri bakanları Siraceddin Mehreddin,  Bruno Rodriguez ve Denis Moncada Colindres ile bir araya gelerek, uluslararası ve ikili meseleleri görüştü.

Dışişleri Bakanı Zarif ilaveten  Venezuela Devlet Başkanı Yardımcı Delcy Rodríguez ve BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulundu.

News Code 1881470
Ruya FEREYDUNI

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