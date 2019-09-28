Zarif, Tacikistan, Küba ve Nikaragua dışişleri bakanları ile görüştü

BM 74. Genel Kurulu toplantısına katılmak üzere New York’a giden İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, farklı ülkelerin yetkilileriyle istişarede bulundu.

Zarif, bugün sabah saatlerinde Tacikistan, Küba ve Nikaragua dışişleri bakanları Siraceddin Mehreddin, Bruno Rodriguez ve Denis Moncada Colindres ile bir araya gelerek, uluslararası ve ikili meseleleri görüştü.

Dışişleri Bakanı Zarif ilaveten Venezuela Devlet Başkanı Yardımcı Delcy Rodríguez ve BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulundu.