Zarif: Yemenlilerin silahları İran yapımı silahlardan farklı

New York kentinde bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Amerika merkezli CBS kanalına verdiği röporajda günemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik saldırının ardından ABD’nin bölgeye takviye gönderme kararını eleştiren Zarif, “Bu kararın faydalı olacağını sanmıyorum. Yemen savaşının sona ermesinin yardımcı olacağına inanıyorum. ABD'nin Yemen savaşındaki tutumunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Yemen savaşı dört yıl önce başladığında, ateşkes talebinde bulunduk. Acil görüşme için çağrıda bulunduk. İnsani yardımın bu ülkeye gönderilmesi için çağrıda bulunduk. Yemen'de kapsamlı bir hükümetin kurlumasını önerdik. Maalesef, Suudi Arabistan da dahil ABD müttefikleri savaşı 4 hafta içinde kazanabileceklerine inanıyordu.” dedi.

Zarif Aramco saldırısında İran yapımı silah kullanıldığını öne süren Amerikan ve Suudi yetkililerin iddialarına ilişkin, “Onlar bu iddiaları geçmişte de yapmışlardı. Gerçek şu ki, Yemenlilerin sahip olduğu bütün silahlar Yemen'in devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih’nin uzun süren cumhurbaşkanlığı döneminde Suudiların parasıyla alınan silahlardır.” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Zarif, Aramco saldırısını üstlenen Yemenlilerin açıklamasına inanmayan ABD'ye şöyle yanıt verdi:

"ABD, Yemenlilerin yapmadıklarına inanıyorsa, saldırıları yapan kişiyi aramalılar. Yemenliler saldırının sorumluluğunu üstlendiler. Ayrıca saldırı için gerekli kanıtları da sundular. Ben buna katılıyorum. Eğer ABD, Yemenlilerin yaptığına inanmıyorsa niçin Suudiler Yemen’e karşı misilleme eylemi yapıyor? Neden Hudeyde'de varılan BM Ateşkesini ihal ediyorlar?”

“ABD, Aramco'nun tesislerine yönelik saldırıdaki seyir füzelerin İran’dan fırlatıldığını öne sürüyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?” şeklinde yöneltilen soruya Zarif, “Araştırmalarını yapmalarına izin verin, çünkü bu füzeler İran'dan atılmadı. Yemenlilerde bulunan silahlar yaptığımız silahlardan farklı. Bence Yemenliler füzelerin menzilini artırma teknolojisine Ali Abdullah Salih aracılığıyla sahip olmuşlar.” yanıtını verdi.

Füzelerin kuzeyden fırlatıldığına dair hiçbir kanıt olmadığını anlatan Zarif, “Suudiler bir şov başlattı. Bunu kanıtlayamadılar. Kanıt göstermeden silahların İran yapımı olduğunu iddia ettiler. Herkese yalanlarını sergilerdiler." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Zarif, sözlerinin bir kısmında da İran’ın Aramco konusunda hiçbir rolünün olmadığına vurgu yaptı.