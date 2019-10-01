Dışişleri Bakanı Zarif'ten Mevlana mesajı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Mevlana'nın 812. doğum yıl dönümü dolayısıyla Twitter üzerinden bir mesaj paylaştı.

Bakan Zarif’in mesajında, “Mevlana’nın 812. doğum yılında, bölge ve dünyamız, her zamankinden daha fazla onun sağgörü ve bilgeliğine ihtiyaç duyuyor.” ifadesine yer verildi.

Dünyayı, “ruhun bedende hapsolduğu geçici bir durak” olarak tanımlayan Mevlânâ Celaleddin-i Rumî, bundan tam 812 yıl önce bugün Afganistan toprakları içerisinde yer alan Belh kentinde doğdu. 30 Eylül 1207’de doğan Mevlana, Belh’den göçettikten sonra 21 yaşına geldiğinde, Selçuklu İmparatorluğu döneminde Konya’ya yerleşti. Hayatının geri kalanını burada geçirdi. 17 Aralık 1273’de Konya’da vefat etti.