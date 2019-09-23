Zarif New York'ta Mogherini ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, New York'taki BM 74. Genel Kurulu Toplantısı sırasında AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile bir araya geldi.

İran, Çin, Fransa, Almanya, Rusya, ve İngiltere dışişleri bakanları Çarşamba günü New York’ta nükleer anlaşmanın son durumunu görüşmek üzere toplanacak.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de BM Genel Kurul Toplantı'sına katılmak için bugün sabah saatlerinde Tahran'dan New York'a doğru hareket etti.

BM 74. Genel Kurul Toplantısı, önümüzdeki 17-27 Eylül 2019 tarihleri arasında ABD'nin New York kentinde gerçekleştirilecektir.