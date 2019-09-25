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25 Eylül 2019 - 11:51

New York'ta nükleer anlaşma için kritik toplantı

New York'ta nükleer anlaşma için kritik toplantı

İran, Çin, Fransa, Almanya, Rusya, ve İngiltere dışişleri bakanları bugün New York’ta nükleer anlaşmanın son durumunu görüşmek üzere toplanacak.

Avrupa Birliği (AB) Dış Eylem Servisi'nden yapılan açıklamada, "İran, Çin, Fransa, Almanya, Rusya, ve İngiltere dışişleri bakanları nükleer anlaşmanın son durumunu görüşmek üzere bugün New York’ta toplanacak." belirtildi.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin başkanlık yapacağı toplantıya İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif başta olmak üzere Çin Dışişleri Bakanı, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İngiltere Dışişleri Bakanı katılacak.

Toplantıda nükleer anlaşmanın etkin ve tam bir şekilde uygulanmasının yolları masaya yatırılacak.

News Code 1881430

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