Zarif'ten üç Avrupa ülkesinin iddialarına tepki

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik saldırıdan İran'ı sorumlu tutan Fransa, Almanya ve İngiltere’nin iddialarına tepki gösterdi.

Zarif, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Üç Avrupa ülkesinin (nükleer anlaşmayla ilgili) taahhütlerini ABD'nin izni olmadan yerine getirememesi Mayıs 2018'den bu yana açık bir şekilde belli olmuştur.” dedi.

Zarif attığı tweette, “Bu eksikliğin çözümü, bağımsız bir yol oluşturmak için güçlü bir irade sergileme, bir papağan gibi Amerika'nın boş iddialarını yineleyerek taklit etmeme ve nükleer anlaşmaya uymamayı bırakmaktır.”ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Zarif’in paylaşımında, “Mevcut anlaşmaya uyulmadan önce yeni bir anlaşma yapılmayacaktır.” belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere New York’ta bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco'nun tesislerine yönelik saldırıya ilişkin ortak bir açıklama yayımlamıştı.