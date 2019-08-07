İran'dan Zarif’e yaptırımla ilgli BM’ye mektup

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançı, ABD'nin Dışişleri Bakanı Zarif’e yönelik yaptırım kararıyla ilgili olarak, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e hitaben bir mektup kaleme aldı.

Taht Revançı, ABD’nin yaptırım kararının uluslararası hukukun temel ilkeleri ile BM Anlaşmasının amaçlarına aykırı olduğunu belirterek, “Mevcut ABD hükümet yetkililerinin açıklamalarına göre, İran İslam Cumhuriyeti’nin dış politikasında görev alması nedeniyle Zarif'e yaptırımlar uygulanmıştır. Bu açıkça şunu gösteriyor ki, ABD rejimi milletler arasında barış ve güvenliği sağlama konusunda en büyük kazanımlardan biri olan diplomasiye karşı çıkmaktadır.” dedi.

Bu yasadışı kısıtlamanın ABD’nin İran halkına karşı yürüttüğü ekonomik terörizm ve temsilcilerine yönelik uyguladığı baskı politikasının bir parçası olduğunu dile getiren Taht Revançı, bu eylemin diplomatik dokunulmazlığa da aykırı olduğunu söyledi.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi, “Uluslararası toplum, Amerika Birleşik Devletleri'nin yasadışı davranışını kınamalı ve BM ile üyeleri, uluslararası hukukun temel ilkelerini savunmak adına ABD kararına karşı durmalı.” diye kaydetti.

ABD Hazine Bakanlığı, son günlerde İran Dışişleri Bakanı Zarif'in yaptırım listesine eklendiğini duyurmuştu.

Yaptırım kararı sonrası Twitter’den bir mesaj paylaşan Bakan Zarif, "İran dışında mülküm ve çıkarım olmadığı için bu kararın ne benim ne de ailemin üzerinde bir etkisi var." demişti.