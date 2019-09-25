Berhem Salih’ten 'egemenlik' vurgusu

ABD Başkanı Donald Trump ile Berhem Salih, New York'ta devam eden Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında ikili görüşme gerçekleştirmişti.

Irak Cumhurbaşkanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, ikili ilişkilere önemine dikkat çekildiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı ikili görüşmede Berhem Salih’in, "Topraklarını ve egemenliğini korumaktan sorumlu olan Irak'ın kendisidir" dediği belirtildi.

Irak'ın teröre karşı büyük zaferler elde ettiğini dile getiren Salih, "Bizler şimdi yeniden imar üzerine çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Donald Trump ise görüşmede, ülkesinin Irak ile uzun ve iyi ilişkilere sahip olduğunu belirterek, IŞİD’in bitirmenin önemli bir iş olduğunu vurguladı.

Trump, İran ile müzakere ihtimaline ilişkin, "Onlar görüşmek isterler. Bu konu üzerinde henüz çalışmadık. Onlar burada (New York). Biz buradayız ama henüz görüşme konusunda anlaşmadık" ifadesini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pakistan Başbakanı İmran Han ve Almanya Başbakanı Angela Merkel gibi birçok liderin İran konusunda arabuluculuk yapmak istediğini vurgulayan Trump, "Birçok kişi bizi masaya oturtmak istiyor. Ne olacağını göreceğiz ancak şu anda toplantı konusunda anlaşmadık" değerlendirmesinde bulundu.

Salih de ABD'nin Irak'a verdiği destek için Trump'a teşekkür etti.

Kaynak: Rudaw