"Ebu Bekir el-Bağdadi öldü" iddiası

ABD'nin çok okunan haber dergilerinden Newsweek, Pentagon yetkililerine dayandırdığı haberinde, terör örgütü DEAŞ'ın Lideri Ebubekir al-Bağdadi'nin öldüğü ama henüz kesin olarak teyit edilmediği öne sürüldü.

Dergiye konuşan üst düzey Pentagon yetkilisi ve Amerikan ordusundan bir diğer yetkili, Bağdadi’nin hedef alındığı “top secret” yani çok gizli bir operasyonun onayını Trump’ın verdiği ve operasyonun gerçekleştiğini aktardı. entagon yetkilisi, “Bağdadi kendini üzerindeki intihar bombası yeleğiyle patlatarak öldürdü” dedi.

Operasyonun Cumartesi günü yani dün gerçekleştiğini açıklayan yetkililer, “Harekete geçirecek istihbaratı alınca üst seviyede operasyon başladı. Ortak Özel Harekât Komutanlığı’ndan bir ekip operasyonu yürüttü. Operasyon bir süredir izlenen bir noktada yapıldı” dedi.

Sadece birkaç saat önce ABD Başkanı Trump’ın Twitter üzerinden paylaştığı mesaj ise kafaları iyice karıştırdı. 60 milyonu aşkın takipçisine Twitter’dan seslenmeyi bir alışkanlık haline getiren ABD Başkanı Donald Trump, “Çok büyük bir şey oldu” ifadesini paylaştı.

Son dönemde kendisinin başkanlıktan azil süreci, demokratlar ve Suriye ile Türkiye hakkında açıklamaları bu platform üzerinden yapan Trump’ın ne konuda büyük bir şey olduğunu açıklamaması kafaları karıştırdı. Trump bu konu hakkında net bir bilgi vermezken, Beyaz Saray da bu tweet’in ardından “ABD Başkanı büyük bir açıklama yapacak” duyurusunu yaptı. ABD Başkanı Trump’ın bugün TSİ 16:00 sularında bir açıklama yapması bekleniyor fakat açıklamanın konusu ile ilgili net bir bilgi verilmedi.

Kaynak: Sözcü