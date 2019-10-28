Suudi Arabistan'da şiddetli yağışlar 7 can aldı

Suudi Arabistan Sivil Savunma Biriminin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ülkenin kuzeydoğusundaki Hafar el-Batin kentinden bin 176 ihbar alındığı belirtildi.

Bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği, 11'inin yaralandığı, 16 kişinin tahliye edildiği kaydedilen paylaşımda, yağışlar nedeniyle 40 aracın ve 3 evin zarar gördüğü aktarıldı.

Suudi Arabistan Meteoroloji ve Çevre Koruma İdaresinin raporuna göre, ülkenin kuzeydoğusunda bugün yağışlara kuvvetli rüzgarın da eşlik etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA