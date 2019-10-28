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28 Ekim 2019 - 17:53

Suudi Arabistan'da şiddetli yağışlar 7 can aldı

Suudi Arabistan'da şiddetli yağışlar 7 can aldı

Suudi Arabistan'ın kuzeydoğusunda dört gündür etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Biriminin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ülkenin kuzeydoğusundaki Hafar el-Batin kentinden bin 176 ihbar alındığı belirtildi.

Bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği, 11'inin yaralandığı, 16 kişinin tahliye edildiği kaydedilen paylaşımda, yağışlar nedeniyle 40 aracın ve 3 evin zarar gördüğü aktarıldı.

Suudi Arabistan Meteoroloji ve Çevre Koruma İdaresinin raporuna göre, ülkenin kuzeydoğusunda bugün yağışlara kuvvetli rüzgarın da eşlik etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

News Code 1882102

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