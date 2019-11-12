Suudi Arabistan'da tiyatro sanatçılarına sahnede saldırı: 3 yaralı

Sol Haber'e göre, Suudi Arabistan'da bir sahne gösterisine bıçaklı saldırı düzenlendi.

Olayla ilgili sosyal medyada paylaşılan videoda, elinde bıçak olan bir saldırganın sahnedeki oyunculara gelişi güzel şekilde saldırdığı görülüyor.

Bıçaklı saldırgan görevli olduğu sanılan biri tarafından engellenmeye çalışılırken, merdivenlerden yuvarlandığı an da videoya yansıyor.

Kral Abdullah'ın ismini taşıyan salonda yaşanan olayda, iki erkek ile bir kadının yaralandığı öğrenildi.

Bazı kaynaklara göre, saldırıya uğrayan performans sanatçıları Suudi Arabistan vatandaşı değildi.