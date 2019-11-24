  1. Türkiye
24 Kasım 2019 - 18:34

Erdoğan Katar'a gidiyor

Erdoğan Katar'a gidiyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin davetine icabetle, Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komite’nin beşinci toplantısı kapsamında, 25 Kasım 2019 tarihinde Katar’a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri'nin başkanlıklarında düzenlenecek Komite toplantısına, ilgili bakan ve yetkililer de katılacak.

Temaslarda, Türkiye-Katar ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki işbirliğinin tüm alanlarda daha da derinleştirilmesi imkanları ele alınacak. Ayrıca, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

Komite toplantısı vesilesiyle, Türkiye ve Katar arasındaki işbirliğini güçlendirmeye yönelik çeşitli anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzası planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etmesi de öngörülüyor.

Kaynak: İHA

News Code 1882658

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