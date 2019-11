Erdoğan: BMGK Daimi Üyeleri arasında bir tane halkı Müslüman olan ülke yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 35. İSEDAK Toplantısı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Sözlerinin başında, dün Arnavutluk'ta meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depreme dair üzüntüsünü paylaşan Erdoğan, "Deprem haberini aldıktan sonra Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile 2 kez telefonda görüştüm. Geçmiş olsun dileklerimizi ilettim. Arnavutluk Başbakanı Rama depremde 26 ölü ve 600'ün üzerinde yaralı olduğunu söyledi" bilgisini verdi.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kargo uçaklarımızı, Kızılay ve AFAD'ı Arnavutluk'a yollamış bulunuyoruz. Yardım TIR'ları da gün içinde Arnavutluk'a varacak. Yıkılan binalarla alakalı Arnavutluk'un yanında yer almamız gerektiğine inanıyorum ki bu özellikle İslam Kalkınma Teşkilatımızın da görevi olsa gerek. Bu adımı atmamızın çok faydalı olacağına inanıyorum. Tüm İslam dünyasını Arnavutluk'a destek olmaya çağırıyorum."

Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Daimi Üyeleri'ne birtakım eleştiriler yönelttiği açıklamalarına şöyle devam etti:

"Terör örgütleri camileri, okulları, pazar yerlerini kan gölüne çeviriyor. Günümüz dünyasında maalesef Müslümanların kanı ve canı çok değersiz. Söz konusu Müslümanlar olunca, zulüm çekenler birer can değil, fotoğraf karesi olarak görülüyor. Varil bombaları altında can veren 1 milyon Suriyeli kardeşimiz bazıları için sadece istatistikten ibaret. Yaşananlarda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gibi kurumların acizliğinin büyük rolü vardır. Uluslararası toplumun artık bu gerçeklerle yüzleşmesi elzemdir. BMGK Daimi Üyeleri arasında bir tane halkı Müslüman olan ülke yok. Bu adaletsiz sistemin devam etmesi mümkün değil. Her şey bu 5 daimi üyenin hatta bir tanesinin dudaklarının arasında. Onlar ne derse o.

"Yakın geçmişte Bosna’da, Ruanda’da, Irak’ta, bugün komşumuz Suriye’de, Filistin’de, Myanmar’da yaşanan acılara çare bulamayan bir Birleşmiş Milletler, insanlığın sorunlarına çözüm getiremez. BM yapısının yeniden belirlenmesi çağrısını yineliyorum."

Kaynak: Sputnik