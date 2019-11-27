BAE'den Erdoğan'ın Katar ziyaretine eleştiri

"Raialyoum.com” sitesine göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Enver Gargaş kişisel Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir yazıda, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani’nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ı karşılamasını eleştirerek, “Komşu ülkemizin komşusuna karşı terörizm yayması ve egemenliğinin korunmasını eski sömürgecilik (Türkiye) belirtilerinde bulması çok şaşırtıcıydı” ifadelerinde bulundu.

Gargaş’ın paylaşımında, “Bu aşama geçer. Ancak savaşçı nesillerin aptallığını da beraberinde getirir” ifadesine yer verildi.