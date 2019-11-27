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27 Kasım 2019 - 11:51

BAE'den Erdoğan'ın Katar ziyaretine eleştiri

BAE'den Erdoğan'ın Katar ziyaretine eleştiri

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Enver Gargaş, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın Katar ziyaretini eleştirdi.

"Raialyoum.com” sitesine göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Enver Gargaş kişisel Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir yazıda, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani’nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ı karşılamasını eleştirerek, “Komşu ülkemizin komşusuna karşı terörizm yayması ve egemenliğinin korunmasını eski sömürgecilik (Türkiye) belirtilerinde bulması çok şaşırtıcıydı” ifadelerinde bulundu.

Gargaş’ın paylaşımında, “Bu aşama geçer. Ancak savaşçı nesillerin aptallığını da beraberinde getirir” ifadesine yer verildi.

News Code 1882729
Ruya FEREYDUNI

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