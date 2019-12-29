Fransa'nın talebi İran’daki hukuki süreçle bağdaşmıyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Paris yönetiminin İran'da tutuklu bulunan iki Fransız casus hakkındaki yazılı açıklamasını “ülkenin içişlerine müdahaleci bir yaklaşım” olarak nitelendirdi.
Musevi, Fransız casusların serbest bırakılmasını isteyeyen Fransa yönetimi talebinin İran’daki hukuki süreçle bağdaşmadığını belirtti.
Bunlara ilave olarak Abbas Musevi, konuyla ilgili yürütülen kara kampanyaların ülkede süren casusluk davalarını etkilemeyeceğini sölyedi.
Fransız hükümeti, dün İran'ın Paris Büyükelçisi Behram Kasımi'yi Dışişleri Bakanlığı'na çağırmıştı.
Fransa, İran'da 6 aydır tutuklu bulunan iki Fransız casusun serbest bırakılmasını istemişti.
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