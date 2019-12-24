Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Rusya'nın İran için ayrı bir yeri var

İran resmi haber ajansına (IRNA) konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Tahran-Moskova ilişkilerini değerlendirdi.

Musevi, İran ve Rusya'nın tarihi ve özel ilişkilere sahip olduğunu belirterek, “Bu ilişkileri bozmaya çalışan düşmanlar var, dolayısıyla iki komşu ülke ve bölgedeki iki güç olarak birlikte olmalıyız.” dedi.

Musevi, “Son yıllarda, iki ülke liderleri, ikili, bölgesel ve uluslararası işbirliğini kapsamlı bir şekilde sürdürmeye karar verdiler.” ifadesini kullandı.

Suriye konusunda İran’ın Rusya ile krizi sona erdirmeye ve bölgeye istikrar ile güvenliği geri getirmeye çalıştığını söyleyen Musevi, bu huzur ve istikrarın tüm bölgeye yayılacağını dile getirdi.

Musevi sözlerine şöyle devam etti:

“İkili konularda da Rusya, İran İslam Cumhuriyeti ile birlikte olmuştur. ABD ve Batı ülkelerinin uyguladığı yaptırımlar, baskılar ve ekonomik terörizme rağmen Rus arkadaşlar mümkün olduğunca kadar İran'ın yanında durmuştur.”

Abbas Musevi, nükleer anlaşma tarafı olan Rusya ile Çin’in İran için ayrı bir yeri olduğuna dikkati çekerek, “İran zor günlerdeki dostlarını asla unutmayacak. Onlarla dostane münasebetler kurmak için uygun bir zemin var. Umarım ikili ilişkiler İran ile Rus halkının yararı yönünde daha da artar.” şeklinde konuştu.