Sözde insan hakları savuncuları, en büyük ihlalcilerdir

Avrupa parlamentosu ve BM Genel Kurulu'ndan geçen İran karşıtı kararnamelere tepki gösteren İran Yargı Erki Başkanı Reisi, bu kararnamelerin insan haklarının ihlal edildiği ülkelerce gündeme getirildiğini belirtti.

Reisi, insan haklarını savunduklarını iddia edenlerin hazırladıkları taslakları, güvenilir olmayan haber kaynakları ve sakıncalı kişilere dayandırdıklarını hatırlatarak, İran karşıtı kararnamelerin dünya milletleri nezdinde geçerliliği olmadığını söyledi.

Yargı Erki Başkanı, insan haklarını savunduklarını iddia eden ülkelerin, suçları sadece bağımsızlık ve kendi milletine önem veren bağımsız ülkelere karşı kararname çıkardıklarını sözlerine ekledi.

Hz. Mesih'in (as) maneviyat ve ahlak ile ilgili öğretilerine dikkat çeken Reisi, kiliselerden dünyadaki mazlumlar, mağdurlar ve yoksun insanlara sahip çıkıp, Filistin, Yemen ve diğer bölgelerde çocuk katli ve yıkımlara karşı tavır sergilemesini istedi.

Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi de yaptığı açıklamada, Avrupa parlamentosunun İran karşıtı kararname hakkındaki suçlaması aceleci, yapıcı olmayan ve gerçekleri tahrif etme temeline dayanan bir suçlama olduğunu belirtti.

Parstoday'ın haberine göre, Musevi, İran İslam Cumhuriyeti demokratik bir nizam olarak ifade özgürlüğünü, barışçıl protesto eylemlerini ve itiraz etmeyi vatandaşların doğal hakkı bildiğini belirterek şöyle ekledi: Ancak İran da diğer bağımsız ülkeler gibi milli güvenliğini temin etme doğrultusunda masum vatandaşların canına kıyan ve malını yağmalayan silahlı eşkıyalara karşı zati ve yasal görevini tereddüt etmeden yerine getirir.