ABD küstahlıklarının yanıtını kesin olarak alacaktır

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi’nde düzenlenen “Tahran Diyalloğu; 23. Uluslararası Fars Körfezi Konferansı”ın açılış töreninde konuştu.

ABD’nin İran Devrim Muhafızları Ordusun’a bağlı Kudüs Gücü Komutan’ı korgeneral Kasım Süleymani’ye yönelik terör eylemine değinen Zarif, “ ABD İran’ın üst düzey askeri bir yetkilisini hedef almakla bir kez daha uluslararası kurallara bağlı olmadığını kanıtladı” dedi.

Bölgedeki denklemleri derinden etkileyen yanlış hesaplamara dikkati çeken Zarif, “ABD defalarca İran ve bölgedeki durumları yanlış algılayarak dünyayı ve kendi ülkesini güvensizleştirmek için tehlikli adımlar atabileceğini gösterdi” ifadelerinde bulundu.

“Birçok ABD başkanı ve şimdi de Trump’ın iç politika hedefleri uğruna bir bölgeyi ve hatta dünyayı yaktığı herkes için açıktır” diyen Zarif, ABD’nin bütün terör eylemlerine rağmen bölgede ve dünyada güvenlik ve barış yanlısı olduğuğunu göstermeye çalıştığını ifade etti.

Cevad Zarif, bölgenin son yıllarda ABD’nin saldırıları nedeniyle sonsuz bir savaş ve şiddet durumuna geldiğini belirterek, “Maalesef bu yanlış hesaplamalar sadece ABD ile sınırlı değil, bazı bölgesel müttefikleri ve ortakları da aynı yanlış yolu izlemektedir” dedi.

ABD’nin kendisi ve bölge için güttüğü yolun güvensizlik, savaş ve kan dökme yolu olduğunu belirten Zarif, İran’ın bölgede barış ve huzurdan yana olduğunu duyurdu.

Zarif, “ABD, en çok acıyı hissedeceği yerde ve zamanda küstahlıklarının yanıtını kesin olarak alacaktır. Ancak İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak Tahran’ın barış, güvenlik ve bölgesel kalkınmanın merkezi olmaya devam edeceğini ilan ediyorum” diye konuştu.