ABD'den ağır ve pişman edici bir intikam alacağız

ABD’nin Bağdat Havaalanı’nda düzenlediği hava saldırısı sonucu şehit düşen İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani'nin Kirman'daki cenaze töreninde konuşan Tümgeneral Hüseyin Selami, “ABD’nin Korgeneral Süleymani’nin şehadetine yol açan terör saldırısı, küresel emperyalizmin bölgedeki varlığının sonu için bir başlangıçtır” dedi.
Şehit Süleymani’nin ABD’nin Suriye’de direniş eksenini zayıflatma politikasını başarısız koyduğuna dikkati çeken Tümgeneral Selami, “Şehit Süleymani, ABD’nin İslam dünyasında müslümanların güvenlik ve huzurunu bozma stratejisini boşa çıkarmıştır” ifadesini kullandı.
ABD’nin Filistin’e saldırı politikasının da büyük hezimete uğradığını kaydeden Tümgeneral Selami, “Şehit Süleymani, Filistin’i yeniden canlandırarak Siyonist rejimi Filistinlilerin çektiği hisarda mahsur bırakmıştır” ifadesini kullandı.
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