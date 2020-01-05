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5 Ocak 2020 - 15:22

ABD'nin Batı Asya'daki kötü varlığının sonu başlamış

ABD'nin Batı Asya'daki kötü varlığının sonu başlamış

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a karşı tehdidine tepki göstererek, "ABD'nin Batı Asya'daki kötü varlığının sonu başlamıştır" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a karşı tehdidine tepki göstererek, kişisel Twitter hesabı üzerinden şöyle bir yazı paylaştı:

“ABD’nin Cuma günü düzenlediği terör eylemiyle uluslararası hukuku ihlal etmesine rağmen  Donald Trump temel normları yeniden ihlal etmekle tehdit ediyor.”

Kültürel merkezlerin hedef alınmasını bir “savaş suçu” olarak nitelendiren Zarif, “ABD ister tekme atsın ister çığlık atsın bu ülkenin Batı Asya’dakı varlığının sonu başlamıştır” diye kaydetti.

İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani'nin şehadeti ardından Tahran'dan gelen 'intikam' açıklamalarına yanıt veren ABD Başkanı Donald Trump, İran'da 52 hedef belirlediklerini ve bunların arasında İran kültürü için çok önemli yerlerin de bulunduğunu iddia etmişti.

News Code 1883608

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