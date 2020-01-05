İran'ın ABD'ye yanıtı kesinlike askeri olacaktır

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei’nin savunma sanayii danışmanı ve eski savunma bakanı Tuğgeneral Hüseyin Dehgan, CNN kanalına verdiği mülakatta, İran’ın Korgeneral Kasım Süleymani’nin şehadetine yol açan ABD'nin terör eylemine kesinlikle askeri bir tepki vereceğini duyurdu.

Tuğgeneral Dehgan, “İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin de belirttiği gibi biz asla savaş peşinde değiliz ve asla savaş başlatan taraf olmayacağız” dedi.

ABD’lilerin savaş başlattığına dikkati çeken Tuğgeneral Dehgan, bu nedenle onların eylemlerine uygun bir tepkiyi kabul etmeleri gerektiğini vurguladı.

Tuğgeneral Dehgan ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter hesabı üzerinden paylaştığı İran'ın ABD'lilere veya ABD unsurlarına saldırması durumunda İran'a ait 52 hedefi vurmak üzere tespit ettikleri iddialarına ilişkin, “Trump uluslararası hukuk ve BM sözleşmesinden hiçbir şey bilmiyor” ifadesini kullandı.