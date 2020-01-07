  1. Türkiye
7 Ocak 2020 - 17:46

İran ve Türkiye meclis başkanları telefonda görüştü

İran ve Türkiye meclis başkanları telefonda görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İran İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani ile telefonda görüştü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Twitter sayfasından yapılan paylaşıma göre, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İran İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede son gelişmeler ele alındı.

News Code 1883662

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 4 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler