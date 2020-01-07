İran ve Türkiye meclis başkanları telefonda görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Twitter sayfasından yapılan paylaşıma göre, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İran İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede son gelişmeler ele alındı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İran İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani ile telefonda görüştü.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Twitter sayfasından yapılan paylaşıma göre, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İran İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede son gelişmeler ele alındı.
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