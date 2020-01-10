Zarif: Tüm ülkeler ABD'nin tek taraflılık politikasına karşı durmalı

Amerika'nın İran dışişleri bakanı Zarif'e Newyork'a vize vermemesi üzerine Zarif'in BM genel kurul oturumunda okunan yazılı metinde Zarif, ABD'nin Kudüs gücü komutanı Korgeneral Süleymani ve arkadaşlarına yönelik kalleşçe ve korkakça saldırısının Amerika'nın terörist bir devlet olduğunun açık işareti olduğunu belirterek, Amerika'da Trump'ın iktidara gelmesinden sonra Trump yönetiminin uluslararası hiç bir kanun ve ilkeyi tanımadığını, tehditler ve baskılarla İran halkına ve diğer ülkelere ders vermeye çalıştığını şimdi de terör örgütü IŞİD'i taklid edercesine binlerce yıllık İran'ın kültür miraslarını hedef almakla tehdit ettiğini söyledi.

Parstoday'in haberine göre Dışişleri Bakanı Zarif, aynı zamanda ABD'nin bölgeden çıkması gerektiğini belirtirken belirterek, bugün Batı Asya halklarının ABD'nin derhal bölgeden çekilmesini istediğini zira bunu açık bir şekilde protestolar ve nefretleriyle gösterdiğini söyledi.