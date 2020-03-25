İran'dan uluslararası çağrıları reddeden ABD'ye uyarı

İran’ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir yazıda, İran'a yönelik yaptırımları kaldırmak için ABD üzerinde artan uluslararası baskılara değinerek, "Halihazırda ABD'nin İran'a yönelik ekonomik terörizmine son vermesini isteyenlerin sayısı artmaktadır" dedi.

Taht Revançi konuya ilişkin olarak, "Hükümetler ve BM yetkilileri İran'ın yeni tip koronavirüsle daha iyi bir şekilde mücade etmesi için ABD'nin yaptırımlarını kaldırmasını istiyor" ifadesini kullandı.

Taht Revançi ilaveten, "ABD'nin uluslararası çağrıları dikkate almaması durumunda kimsenin de yaptırımlara uyması gerekmiyor" ifadesini kulladı.