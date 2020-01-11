Bağlantısızlar Hareketi ABD'nin Zarif'e vize vermemesini kınadı

Bağlantısızlar Hareketi’ne üye 120 ülke yayınladığı yazılı açıklamada ABD’nin İran Dışişeri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’e BM toplantısı için vize vermemesini kınayarak bunu "uluslararası hukukun ihlali" olarak nitelendirdi.

Yazılı açıklamada, BM ve başka uluslararası toplantılara ev sahipliği yapan ülkelerden ayrımcılık olmaksızın Bağlantısızlar Hareketi’ne üye ülkelerin temsilcilerine vize vermekle ilgili yasal görevlerini yerine getirmeleri istendi.

ABD, geçtiğimiz Çarşamba günü New York'ta yapılan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısına katılmak isteyen İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'e vize vermemişti.