Düşmanın halkın huzur ve güvenliğini bozmasına izin vermeyeceğiz

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, bugün yaptığı bir konuşmada ABD’nin başarısızlıklarının ardından psikolojik operasyonlar yapmaya çalıştığını belirterek, “Bugün İran direniş şehitlerinin ve Silahlı Kuvvetlerin sayesinde izzet, güç ve güvenliğe sahiptir” dedi.

Tümgeneral Musevi, “İran ve Irak halkının Korgeneral Süleymani ve diğer direniş şehitleri için düzenlediği görkemli cenaze törenleri ve İran’ın Irak’ta bulunan ABD üslerine füzeli operasyonu bir yandan ülkemizin gücünü bir yandan da düşmanın yetersizliğini ortaya koydu” ifadelerinde bulundu.

Düşmanın yumuşak ve sert savaşta İran İslam düzeni tarafından tokatlandığını dile getiren Tümgeneral Musevi, “Şimdi de ABD'nin sınır dışı edilmesi artık bölge genelinde bir kamu talebi haline gelmiştir” diy konuştu.

İran İslam Cumhuriyeti Ordusu ile Devrim Muhafızları Ordusu ve diğer silahlı kuvvetlerinin İran milletinin bağımsızlığ ı ve güvenliği için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Tümgeneral Musevi, İran halkının desteğiyle ABD’nin Devrim Muhafızları Ordusu'nun kazanımlarına zarar vermesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Tümgeneral Musevi ilaveten düşmanın insani hata sonucu meydana gelen uçak kazasını kötüye kullanıp propaganda yapmakla halkın huzur ve güvenliğini bozmasına müsaade etmeyeceklerini bildirdi.