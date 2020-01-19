İran'dan Fransa'ya Fars Körfezi tepkisi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Twitter hesabı üzerinden Fars Körfezi'nin adını sahte isimle anımsatan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki gösterdi.

Musevi’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Bay Macron'a İran'ın güneyindeki körfezin sadece bir adı olduğunu ve o da Fars Körfezi olduğunu hatırlatmak istiyorum. Sizin buradaki askeri varlığınız da buranın ismini yanlış anlattığınız kadar yanlıştır. Her ikisi de yanlıştır ama bu yanlışlar telafi edilebilir"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, uçak gemisi Charles De Gaulle'un Orta Doğu'ya gönderileceğini açıklamıştı.