Düşmanın önünde diz çökmek kazanım getirmez

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, Tahran’daki ABD'nin casusuluk merkezinin önünde 13 Aban (4 Kasım) Küresel Emperyalizme Karşı Milli Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen törende halka hitap etti.

Tümgeneral Musevi, “ABD'nin 'casusluk yuvası'nın (ABD’nin eski Tahran Büyükelçiliği) ele geçirilmesiyle bir yandan bu ülkenin sahte ihtişamı kırılarak tüm dünyaya alçaklığı gösterildi, diğer yandan da İran’ın mazlumluk ve özgürlük sesi duyuruldu” dedi.

Son 40 yılda İran’ın çok badireler atlattığını ve ilerleme yolunda olduğunu kaydeden Tümgeneral Musevi, “Bugün, İran halkının görkemli İslami Devrimi daha yüksek ve belirleyici bir konumdadır." ifadesini kullandı.

Tümgeneral Musevi, sözlerine şöyle devam etti:

"Sulta düzeni (ABD) kötülüğünü devam ettirmek için hile yoluyla uzlaşı yöntemini İran halkına dayatmak istiyor. Ancak büyük İran halkının direnmesiyle direniş yöntemi bölgeye yayılarak etkili bir model haline gelmiştir."

Tümgeneral Musevi ayrıca, "İslam dininin öğretileri ve geçmiş yılların tecrübesi, acımasız bir düşmanın önünde diz çökmenin İslam Devrimi ve vatandaşlarımız için herhangi bir kazanım getirmeyeceğini göstermektedir." diye ekledi.

İran halkının düşmanın zorbalığı ile baskısına boyun eğmeyeceğine vurgu yapan Tümgeneral Musevi, "İran’ın Mayıs 2018’de (nükleer anlaşmayla ilgili) davranışını değiştirip aktif bir direniş stratejisine başvurması sulta düzeninin tutumunu değiştirmesine neden oldu. Onlar sıfır maliyetle baskı döneminin sona erdiğini ve İran’ın baskılara cevap verme iradesine sahip olduğunu anladılar." açıklamasında bulundu.

İran Ordusu Genel Komutanı, düşmanın fitne çıkarmaktan vazgeçmediğini ifade ederek, "Askeri yönteme başvrumaktan nerdeyse umutsuz. Ekonomik savaşta da hayal kırıklığına uğradı ve hezimet eşiğinde, fakat fitne çıkarmaktan bıkmış değil, yeni fitneler yolda." diye konuştu.