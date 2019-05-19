Devrim Muhafızları Komutanı: Savaş arayaşında değiliz

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, bugün sabah saatlerinde Tahran’da düzenlenen yeni Devrim Muhafızları Komutan Vekili’nin göreve başlama töreninde konuşma yaptı.

Tümgeneral Selami, halihazırda Amerikalıların pasif duruma düşdüğünü belirterek, onların sözde tehditlerini pasif biçimde kullandığını söyledi.

“Savaş arayaşında değiliz, ama savaştan da korkmuyoruz ve hazırız.” diyen Tümgeneral Selami, sözlerine şölye devam etti:

“Düşmanlar savaşma iradesine sahip değil, ancak onlarla olan farkımız düşmanların savaştan korkmasıdır. Onların can güvenliği tehlikeye sokulduğunda pes ederler. Bu niteliğe sahip olan düşmanı yenmek kolaydır.”

Tümgeneral Selami, “Bugün düşmanın İran’a yaklaşması Devrim Muhafızları Ordusu için bir fırsattır. Devrim Muhafızları strateji, operasyon ve taktik açısından ilerlemektedir.” açıklamasını yaptı.

Tümgeneral Selami ayrıca, Devrim Muhafızları Ordusu’nun ülkeyi savunmaya hazır olduğuna dikkati çekti.