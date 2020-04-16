İran Ordusu her zaman halkın hizmetine koşmaktadır

İran Yargı Erki Başkanı Ayetullah İbrahim Reisi, 'Ordu Günü' münasebetiyle yaptığı konuşmada "İran İslam Cumhuriyeti Ordusu ve Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak, Afganistan ve dünyanın diğer bölgelerine saldırganlık yapan ABD dahil olamk üzere bazı orduların aksine halkın yanında durarak onların sorunlarını çözüyor" dedi.

İran ordusunun yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede halkın yardımına koştuğuna dikkati çeken Reisi, "İran İslam Cumhuriyeti Ordusu her zaman halka hizmette öncüdür. Koronavirüs salgının yayılması bu dönemde de mobil hataneler kurarak ülkenin sağlık sektörüne kayda değer hizmetler sunmaktadır" diye konuştu.