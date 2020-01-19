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19 Ocak 2020 - 19:20

Silahlı saldırıya uğrayan Nakşibendi şeyhi hayatını kaybetti

Silahlı saldırıya uğrayan Nakşibendi şeyhi hayatını kaybetti

Bitlis'in Güroymak ilçesinde yaşayan ve Nakşibendi tarikatının ileri gelenleri arasında yer alan Şeyh Abdülkerim Çevik, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde Nakşibendi şeyhi Muhammed Ziyaeddin'in torunu ve bölgenin kanaat önderlerinden Bitlis Güroymak Medresesi Başmüderrisi Abdülkerim Çevik, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Erentepe mahallesindeki Muhammed Hafit Efendi Mescidi'ne giden Y.Ş, burada görüştüğü Çevik'e silahla ateş açtı.

Ağır yaralanan Çevik, ambulansla kaldırıldığı Güroymak Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan Y.Ş'nin üzerinde 3 ruhsatsız silah bulundu.

News Code 1883941

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